Путин: Профсоюзный форум БРИКС пользуется высоким международным авторитетом

Взаимодействие между национальными объединениями трудящихся является важной составляющей партнерских связей в рамках БРИКС. Об этом сказал Президент России Владимир Путин, поприветствовав участников и организаторов XIII Профсоюзного форума БРИКС. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваш форум уже много лет пользуется высоким международным авторитетом и играет весомую роль в мировом профсоюзном движении», — сказал глава государства.

Он отметил, что с учетом расширения БРИКС деятельность форума приобретает новый масштаб. По словам Путина, цели проекта во многом созвучны с повесткой дня российского председательства в БРИКС.

«Очевидно, что амбициозные задачи социально-экономического и гуманитарного развития, которые стоят перед всеми странами БРИКС, могут быть достигнуты в полной мере только при планомерном решении вопросов занятости, защиты прав и интересов, реализации творческого потенциала и совершенствования профессиональных навыков граждан», — сказал Президент РФ.

БРИКС – межгосударственное объединение Бразилии, России, Республики Индии, Китая и (с декабря 2010 года) Южно-Африканской Республики. В августе 2023 года в группу были приглашены 6 новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. 5 новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали работу в БРИКС с начала 2024 года. Одно из приоритетных направлений в деятельности БРИКС – содействие укреплению глобальной безопасности и стабильности в мире. Столица Татарстана примет саммит стран БРИКС в период с 22 по 24 октября 2024-го.