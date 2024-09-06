Первый Форум инноваций стран БРИКС пройдет в октябре в Университете Иннополис

В Университете Иннополис с 2 по 4 октября пройдет первый Форум инноваций стран БРИКС, в котором примут участие государства — новые члены объединения. Об этом сообщается на портале Правительства РТ.

«Участники обсудят особенности национального развития стран БРИКС в области инноваций и возможности для сотрудничества компаний, стартапов и технопарков», — сказано в сообщении.

В программе мероприятия четыре тематических направления — «Химия и материалы», «Квантовые технологии, ИКТ, микроэлектроника», «Сельское хозяйство и биотехнологии» и «Экология и утилизация». Кроме того, пройдет шестое заседание рабочей группы БРИКС по развитию научно-технологического сотрудничества в сфере предпринимательства и инноваций, на котором обсудят развитие инновационной сети iBRICS, взаимодействие в сфере трансфера технологий, реализация Плана действий в области инновационного сотрудничества стран БРИКС.

БРИКС – межгосударственное объединение Бразилии, России, Республики Индии, Китая и (с декабря 2010 года) Южно-Африканской Республики. В августе 2023 года в группу были приглашены 6 новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали работу в БРИКС с начала 2024 года. Одно из приоритетных направлений в деятельности БРИКС – содействие укреплению глобальной безопасности и стабильности в мире. Столица Татарстана примет саммит стран БРИКС в период с 22 по 24 октября 2024-го.