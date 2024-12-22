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Политика 22 декабря 2024 11:49

Путин про вероятность третьей мировой войны: Не надо никого пугать

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что не нужно пугать людей третьей мировой войной. Так российский лидер ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Напомним, что корреспондент спросил главу государства, идет ли сейчас третья мировая война.

«Знаете, не надо никого пугать», - ответил Путин.

Он согласился, что «опасностей много и они возрастают».

«Опасностей много, они возрастают. И мы видим, что делает наш противник сегодняшний - он эскалирует ситуацию», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин оценил шансы улучшения отношений между Россией и США. По словам российского лидера, «можно все сделать, если есть желание».

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#Владимир Путин #США #Россия
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