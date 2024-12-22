Песков про планы Путина на Новый год: Все выходные он отдыхать не будет

Президент РФ Владимир Путин будет работать в период новогодних праздников. У российского лидера уже есть определенные планы, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Определенные планы, конечно, есть. Все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации такое невозможно. Будет рабочий график», - цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

Песков также добавил, что глава государства «может запланировать все что угодно».

Ранее пресс-секретарь Президента заявил, что Путин поздравит с Новым годом ряд лидеров других стран.