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Песков про планы Путина на Новый год: Все выходные он отдыхать не будет
Президент РФ Владимир Путин будет работать в период новогодних праздников. У российского лидера уже есть определенные планы, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Определенные планы, конечно, есть. Все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации такое невозможно. Будет рабочий график», - цитирует представителя Кремля РИА «Новости».
Песков также добавил, что глава государства «может запланировать все что угодно».
Ранее пресс-секретарь Президента заявил, что Путин поздравит с Новым годом ряд лидеров других стран.
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