Путин про отношения с США: Можно все сделать, если есть желание

Президент РФ Владимир Путин допустил, что отношения России и США могут улучшиться. Комментарий на этот счет глава государства дал журналисту Павлу Зарубину.

«Можно все сделать, если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало», - отметил Путин.

Он подчеркнул, что «как бы история не складывалась, она всегда приобретает новые очертания в зависимости от изменения ситуации». Как напомнил российский лидер, после Крымской войны (1855 год) против России ввели несколько ограничений. Тогда историки назвали этот период «нулевой» войной, в которой против РФ «воевали» все европейские страны. Однако, как отметил Путин, потом случилась первая мировая война, затем вторая мировая война, и «те, кто был против России, стали ее союзниками».

«Все меняется. Остаются неизменными только интересы России и ее народа. Если мы увидим, что ситуация меняется так, что есть перспективы выстраивать отношения с другими странами, то мы к этому готовы», - резюмировал Путин.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков рассказал про планы Путина на Новый год. По словам представителя Кремля, все выходные российский лидер отдыхать не будет.