Путин призвал страны ЕАЭС к объединению в цифровом пространстве

Президент России Владимир Путин предложил странам Евразийского экономического союза интегрировать свои национальные системы оказания электронных госуслуг, чтобы прийти к созданию единой цифровой экосистемы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Напомню, что процесс налаживания партнерства пятерки в ИТ-сфере Россия инициировала еще в 2017 году. Важно, чтобы государства – члены союза сформировали единую цифровую экосистему, что подразумевало бы интеграцию национальных систем электронных государственных услуг и электронных правительств каждого из участников пятерки», – отметил глава российского государства на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Путин заверил лидеров стран ЕАЭС, что Россия далеко продвинулась в этой области и создала «хороший задел». Ранее российский лидер также призвал членов организации объединить свои усилия в борьбе с экологическими вызовами и создать единое культурное евразийское пространство.