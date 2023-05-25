Путин предложил странам ЕАЭС создать экологический клуб

Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран – членам Евразийского экономического союза организовать климатический и экологический клуб при объединении. Он напомнил, что в этом году РФ в рамках своего председательства уделяет много внимания вопросам, связанным с изменением климата. Об этом сообщает РИА Новости.

«Синхронизацией подходов пятерки в области климатического регулирования мог бы заняться климатический и экологический клуб ЕврАзЭС, в задачи которого входила бы реализация совместных научных исследований и разработок, внедрение зеленых технологий, достижение международного признания евразийских климатических инициатив, улучшение состояния водных экосистем, сохранение биологического разнообразия, геологоразведка и освоение недр, осуществление проектов о переработке мусора многое-многое другое», – отметил глава российского государства на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее Путин подчеркнул, что сотрудничество стран в рамках ЕАЭС продвигается успешно и многое значит для России.