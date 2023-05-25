Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин предложил добавить пятую свободу в рамках ЕАЭС
Президент России Владимир Путин предложил добавить еще одну свободу в рамках ЕАЭС – свободу знаний. Расширение существующего формата позволит продвинуться на пути формирования общей идеологии, уверен он.
«Предложил бы добавить к известным четырем свободам – передвижение товаров и услуг, финансов и человеческого капитала в рамках ЕврАзЭС – пятую – свободу знаний, которая реализовывалась бы на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и государственного управления», – высказался глава российского государства, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Он также отметил, что это поспособствовало бы формированию и развитию общего культурного евразийского пространства, которое особенно важно для молодого поколения.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»