Путин предложил добавить пятую свободу в рамках ЕАЭС

Президент России Владимир Путин предложил добавить еще одну свободу в рамках ЕАЭС – свободу знаний. Расширение существующего формата позволит продвинуться на пути формирования общей идеологии, уверен он.

«Предложил бы добавить к известным четырем свободам – передвижение товаров и услуг, финансов и человеческого капитала в рамках ЕврАзЭС – пятую – свободу знаний, которая реализовывалась бы на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и государственного управления», – высказался глава российского государства, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Он также отметил, что это поспособствовало бы формированию и развитию общего культурного евразийского пространства, которое особенно важно для молодого поколения.