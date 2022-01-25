Среди прибывших на Олимпиаду в Китай подтвердилось 15 случаев коронавируса

15 человек, приехавших на Олимпиаду в Пекине, оказались заражены Covid-19. Об этом говорится в соответствующем заявлении оргкомитета.

Так, накануне на территорию Китая прибыли 246 человек: 23 спортсмена и 223 «представителя других заинтересованных сторон». По итогам проведенного ПЦР-тестирования зарегистрировано 12 случаев коронавируса среди представителей второй категории. Еще три зараженных оказалось среди тех, кто прибыл на Олимпиаду ранее.

Зимние Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля и завершатся 20-го числа.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня Президент России Владимир Путин проведет онлайн-встречу со сборной России, которая в скором времени тоже отправится к месту проведения Игр.