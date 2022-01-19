Из-за коронавируса билеты на Олимпиаду в Пекине не поступят в свободную продажу

Билетов на предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекине не будет в открытой продаже из-за риска распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте оргкомитета соревнований.

«Принимая во внимание тот факт, что ситуация в области профилактики и контроля эпидемии по-прежнему остается сложной, в целях защиты здоровья и безопасности участников и зрителей Олимпиады было принято решение скорректировать первоначальный план открытой продажи билетов на распределение билетов среди определенных групп зрителей для наблюдения за соревнованиями», — сказано в сообщении оргкомитета.

Уточняется, что билеты будут выделяться только неким «целевым группам», которые должны строго соблюдать противоэпидемические меры до, во время и после спортивных состязаний. При этом никакие подробности, касающиеся этих групп, пока не раскрываются.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В церемонии открытия Игр планирует принять участие Президент России Владимир Путин.

Представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь ранее заявлял, что Китай надеется на успешное проведение соревнований, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, о чем сообщало ИА «Татар-информ».