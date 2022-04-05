Путин призвал принимать решение о поставках удобрений за рубеж исходя из интересов России

Решения о поставках в зарубежные страны российских удобрений нужно принимать исходя из национальных интересов. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию агропромышленного комплекса, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Глава государства отметил, что в условиях дефицита на мировом рынке спрос на удобрения непременно будет расти, и призвал должным образом подходить к вопросу, ориентируясь прежде всего на собственные задачи.

«Надо просто внимательным образом с этим всем разобраться. И с логистикой, и со страховщиками, со всеми. Надо внимательно посмотреть на эти проблемы и решить их, исходя из наших собственных интересов», — сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия не собирается в нынешней ситуации причинять какой-либо ущерб другим странам. «У нас нет никакого желания наносить кому-то ущерб. Ни в коем случае!» — заверил российский лидер.

Ранее глава российского государства заявил о том, что ситуация на мировом продовольственном рынке стремительно ухудшается.

После объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине страны Запада ужесточили санкции против России и стали отказываться от импорта российских товаров и сырья.