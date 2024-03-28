Путин призвал поддержать производство отечественных товаров для сферы туризма

Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию круглогодичных курортов призвал поддержать производство отечественных товаров для туристической сферы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Говоря о ситуации с санкциями стран Запада, ставшими ответом на специальную военную операцию, российский лидер констатировал, что «всё купить невозможно, ясно, что приходится что-то переплачивать и по сложным логистическим маршрутам доставлять».

«Но там, где можно производить самим, нужно воспользоваться этой ситуацией и сделать всё для того, чтобы наш собственный, российский бизнес мог это сделать, надо их поддержать», — подчеркнул он, попросив в рамках конкурса «Знай наших» и в дальнейшем уделять особое внимание продвижению отечественных брендов экипировки и других товаров для туризма.

При этом, по словам Путина, отдельный проект по созданию товаров для туризма будет создан в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». «<...> в рамках профильного нацпроекта предлагаю сформировать отдельный федеральный проект по выпуску отечественной продукции для туристической сферы», — сказал он.

Речь идет, уточнил Президент, о канатных дорогах, кабинках, ратраках для горнолыжных курортов, аттракционах для парков развлечений и аквапарков и так далее. «Здесь нужны и собственные технологии, и новые производственные мощности», — добавил он.

Помимо этого, Путин напомнил, что должны быть реализованы мастер-планы городов и программы развития более 2 тыс. населённых пунктов. В рамках национального проекта «Экология» к 2030 году планируется создать инфраструктуру для туризма во всех национальных парках страны.

Президент России также предложил развивать активный туризм в регионах и заявил, что вклад туризма в ВВП к 2030 году должен вырасти вдвое.