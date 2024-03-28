Путин: Вклад туризма в ВВП к 2030 году должен вырасти вдвое

К 2030 году вклад туристической отрасли в ВВП страны должен увеличиться в два раза. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на совещании по развитию круглогодичных курортов, сообщает пресс-служба Кремля.

«<...> еще одна важнейшая задача, о которой также было сказано в послании [Федеральному Собранию]: уже в горизонте текущего десятилетия вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое — до 5%», — подчеркнул российский лидер.

При этом, по мнению Путина, «на подъем туризма в той или иной мере будут работать практически все наши национальные проекты». В частности, уточнил он, речь идет о направлении «Инфраструктура для жизни», в рамках которого будет вестись благоустройство набережных, парков, скверов и исторических центров городов.

Кроме того, Президент РФ предложил развивать активный туризм в регионах, о чем сообщал «Татар-информ».