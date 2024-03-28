Путин предложил развивать активный туризм в регионах

На совещании по развитию круглогодичных курортов Президент РФ Владимир Путин поручил развивать активный туризм в регионах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В целом по всей стране нужно шире развивать инфраструктуру активного туризма с учетом того весомого вклада, который он вносит в продвижение ценностей здорового образа жизни, прежде всего среди молодого поколения, конечно», — заметил российский лидер.

По мнению политика, для этого следует «возродить на новой основе единую систему студенческих туристических клубов» и проводить спортивные состязания в этой сфере. Он также призвал продумать возможности открытия такого направления в школьных спортивных клубах и организациях дополнительного образования детей.

«<...> просил бы регионы заняться организацией походов выходного дня для школьников, студентов колледжей, техникумов, вузов, для семей с детьми», — сказал вместе с тем Путин.

Помимо прочего, глава государства упомянул, что с текущего года за счет средств единой субсидии на реализацию туристических проектов все регионы могут софинансировать строительство кемпингов и автокемпингов, создавать музеи, небольшие парки развлечений и визит-центры некапитального характера, а также обустраивать туристические маршруты и площадки отдыха.