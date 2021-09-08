Минниханов: Глава МЧС России ушел из жизни как настоящий защитник и спасатель

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева. Траурную телеграмму руководитель республики направил супруге министра Наталье.

«Глубоко потрясен известием о гибели Вашего супруга, министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерала армии Евгения Николаевича Зиничева», — отметил Президент РТ.

«Мужественный, благородный человек, избравший своим призванием непростое дело обеспечения безопасности государства и общества, Евгений Николаевич ушел из жизни как настоящий защитник и спасатель — при исполнении служебного долга», — подчеркнул Рустам Минниханов.

«Горько сознавать, что наша страна потеряла такого сильного, надежного руководителя, опытного профессионала, верного долгу и Отечеству. Уверен, все, кому посчастливилось знать Евгения Николаевича лично, сохранят добрую и светлую память о нем», — заметил Президент Татарстана.

«Понимаю Ваше горе, искренне сочувствую и соболезную Вам. Вы внезапно потеряли очень близкого, родного человека, с которым разделили свою жизнь и вырастили детей — это невосполнимая утрата и огромная душевная боль. Желаю Вам поддержки родных и близких, сил и стойкости духа в эти тяжелые дни», — добавил Рустам Минниханов.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время межведомственных учений в Красноярском крае. Министр пытался помочь кинорежиссеру Александру Мельнику, который выбирал место для съемок будущего документального фильма и соскользнул с обрыва, но не удержался и сам. Трагедия случилась на плато Путорана, у водопада Китабо-Орон на реке Иркингда.

Соболезнования в связи с гибелью главы МЧС выразил Президент России Владимир Путин. Его и Евгения Зиничева, по формулировке пресс-службы Кремля, «связывали многие годы совместной работы».