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Общество 3 марта 2025 17:02

Путин присвоил Андрею Кузьмину звание «Заслуженного работника связи и информации РФ»

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Президент России Владимир Путин присвоил директору телеканала «Татарстан 24» Андрею Кузьмину звание «Заслуженного работника связи и информации РФ». Соответсвующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации Кузьмину Андрею Владимировичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Татарстан 24»», - говорится в указе.

Кузьмин родился в 1969 году в Казани. Свой профессиональный путь будущий директор начал в 1995 году с должности корреспондента телекомпании «Эфир». Впоследстивии Кузьмин занимал должности редактора службы новостей, замдиректора службы новостей по региональным связям и заместителя директора телевизионной службы по программе «Республика» в упомянутой телекомпании. С 2021 года он занимает должность руководителя телеканала «Татарстан 24».

Ранее Путин также удостоил коллектив «Татнефти» ордена «За доблестный труд», а коллектив Альметьевского театра наградил орденом за заслуги в культуре и искусстве.

#Владимир Путин #почетное звание #указ #Татарстан
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