Путин удостоил коллектив «Татнефти» ордена «За доблестный труд»

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив «Татнефти». Указ опубликован на портале правовых актов.

«За большой вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности, достигнутые трудовые успехи наградить орденом "За доблестный труд" коллектив публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д.Шашина, Республика Татарстан», – говорится в указе.

Помимо коллектива «Татнефти», Путин наградил тем же орденом коллектив акционерного общества «АвтоВАЗ». Награды коллектив компании был удостоен за большой вклад в развитие автомобильной промышленности и достигнутые трудовые успехи.

Также Путин удостоил коллектив Альметьевского театра ордена за заслуги в культуре и искусстве.