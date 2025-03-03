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Общество 3 марта 2025 16:34

Путин удостоил коллектив «Татнефти» ордена «За доблестный труд»

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Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив «Татнефти». Указ опубликован на портале правовых актов.

«За большой вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности, достигнутые трудовые успехи наградить орденом "За доблестный труд" коллектив публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д.Шашина, Республика Татарстан», – говорится в указе.

Помимо коллектива «Татнефти», Путин наградил тем же орденом коллектив акционерного общества «АвтоВАЗ». Награды коллектив компании был удостоен за большой вклад в развитие автомобильной промышленности и достигнутые трудовые успехи.

Также Путин удостоил коллектив Альметьевского театра ордена за заслуги в культуре и искусстве.

#Владимир Путин #татнефть #автоваз #орден
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