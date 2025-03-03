Путин удостоил коллектив Альметьевского театра ордена за заслуги в культуре и искусстве

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении коллектива Альметьевского татарского драмтеатра орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Документ опубликован на портале правовых актов.

«За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" коллектив государственного автономного учреждения культуры Республики Татарстан "Альметьевский татарский государственный драматический театр"», – говорится в указе.

Упомянутый театр был создан в 1944 году, одновременно с началом освоения крупных нефтяных месторождений, на базе Альметьевского дома культуры. Он создавался как передвижной колхозно-совхозный театр. Первое время профессиональных актёров в театре не было. Первой профессиональной актрисой стала Нагима Кимова, окончившая театральный техникум. Затем в театр прибыли артисты Гибадулла Хабибов, Сания Хабибова, Касим Еникеев, Тагира Яббарова, Хади Залятов, Хамза Рамазанов. Первой полноценной пьесой поставленной на сцене театра стала драма Ризы Ишмурата «Возвращение», которую поставил режиссёр А. Галиев.

На сегодняшний день в Альметьевском театре ставят как классические спектакли, но и постановки «фестивального формата». «Ашик-Кериб» Михаила Лермонтова, «Мещанская свадьба» и «Добрый человек из Сычуани» Бертольда Брехта, «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира, «Король-Олень» Карло Гоцци, «Земля Эльзы» Ярославы Пулинович, первый татарский вербатим «Невыдуманные истории» стали участниками и лауреатами престижных международных, всероссийских и региональных фестивалей и форумов, таких как: фестиваль театров малых городов России, «Радуга», «Арлекин», «Театр.Ялта.Чехов», «Маскерадъ», «Науруз», «Театральная весна», «Волга театральная», «Алтын сэргэ», «Ремесло», «Коляда-Рlays», «ArtОкраина», «Белая вежа» и многих других.

Спектакль по пьесе Олжаса Жанайдарова «Магазин», поставленный в этом театре, отметили в четырёх номинациях «Золотой маски-2018»: спектакль малой формы, работа режиссёра, лучшая женская роль, работа драматурга.

Также Альметьевский театр – неоднократный победитель в различных номинациях, в том числе высшей номинации «Событие года» республиканской премии «Триумф». В 2017 году на IV международном фестивале МИТЕМ в Будапеште наряду с Александринским и Вахтанговским театрами Россию на престижном театральном форуме представил и Альметьевский татарский драмтеатр.