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Официальная хроника
5 июля 2022  16:00

Путин присвоил 80 танковому Краснознаменному полку наименование гвардейского

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного наименования гвардейского 80 танковому Краснознаменному полку. Формирование было отмечено за массовый героизм, стойкость и отвагу, отмечается в документе, появившемся на официальном портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 80 гвардейский танковый Краснознаменный полк», – сообщается в указе главы государства.

Напомним, что ранее наименование «гвардейская» получили 64 мотострелковая бригада, 126 и 155 бригады, 24 отдельная бригада спецназначения и ряд других частей, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.

#Владимир Путин #указ
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