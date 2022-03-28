Путин присвоил двум бригадам наименование «гвардейская»

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указы о присвоении двум бригадам почетного наименования «гвардейская». Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В документах речь идет о 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 11-й отдельной бригаде морской пехоты. Почетное наименование присваивается соединениям «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом <...> в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», сказано в документах.

Указы вступают в силу со дня их подписания, то есть с 28 марта 2022 года. С этого дня бригады именуются «126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны» и «11-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты».