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Ру Тат
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Официальная хроника
18 апреля 2022  16:42

Президент России присвоил 64 мотострелковой бригаде наименование гвардейской

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Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейской 64 отдельной мотострелковой бригаде. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В документе отмечается, что военнослужащие проявили «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество <...> в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Документ вступит в силу со дня подписания.

Ранее глава государства уже присвоил двум бригадам наименование гвардейских — 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 11-й отдельной бригаде морской пехоты. Об этом сообщал «Татар-информ».

#Владимир Путин #почетное звание
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