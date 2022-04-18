Президент России присвоил 64 мотострелковой бригаде наименование гвардейской

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейской 64 отдельной мотострелковой бригаде. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В документе отмечается, что военнослужащие проявили «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество <...> в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Документ вступит в силу со дня подписания.

Ранее глава государства уже присвоил двум бригадам наименование гвардейских — 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 11-й отдельной бригаде морской пехоты. Об этом сообщал «Татар-информ».