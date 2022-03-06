Путин: Приостановка спецоперации возможна в том случае, если Киев прекратит бои

Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что приостановить спецоперацию по защите Донбасса возможно только в том случае, если Киев прекратит бои и выполнит российские требования. Об этом сообщает kremlin.ru

«Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта», — уточняется на сайте.

Путин также отметил бесперспективность попыток украинской стороны затянуть переговоры. При этом он выразил надежду, что на новой встрече Киев проявит более конструктивный подход, который учитывает складывающиеся реалии.

По словам российского лидера, Вооруженные силы РФ делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан и наносят точечные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.