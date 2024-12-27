AZAL приостановила полеты в семь городов России, рейсы в Казань сохранены

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила рейсы в семь городов России. Об этом пишет азербайджанское издание Report со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

С 28 декабря окажутся приостановлены рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу и Самару. Еще 25 декабря, вскоре после крушения в казахстанском Актау принадлежавшего компании самолета Embraer, летевшего в Грозный, были отменены рейсы в столицу Чечни и Махачкалу.

Ограничение будет действовать вплоть до окончательного завершения расследования авиакатастрофы. В пресс-службе AZAL пояснили, что решение принято Госагентством гражданской авиации Азербайджана «с учетом результатов предварительного расследования крушения самолета Embraer, а также возможных рисков для безопасности полетов».

При этом сохранены рейсы в шесть российских городов. Это Казань, Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Новосибирск и Екатеринбург. Полеты в столицу Татарстана выполняются каждую среду и субботу. Таким образом, ближайший рейс намечен на завтра, 28 декабря.