Путин примет участие во втором съезде «Единой России» в Москве

Президент РФ Владимир Путин выступит на съезде партии «Единая Россия», второй этап которого пройдет в Москве 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В рамках мероприятия, которое соберет 400 делегатов, планируется утвердить предвыборную программу партии. Выборы в Государственную Думу назначены на 19 сентября.

Во время первого этапа съезда 19 июня Владимир Путин обозначил ключевые направления деятельности «Единой России» на ближайшие годы.

Делегаты в свою очередь утвердили кандидатов от партии по общефедеральному и одномандатным избирательным округам, а также сформулировали основные направления своей предвыборной программы.

Президент также подчеркнул, что благополучие каждого жителя Российской Федерации, сбережение культуры и истории страны, ее безопасность должны в обязательном порядке войти в предвыборную программу «Единой России», о чем сообщало ИА «Татар-информ».