Путин на съезде ЕР: Нас объединяет общая ответственность за успешное развитие России

Благополучие каждого жителя России, сбережение культуры и истории России, ее безопасность должны войти в предвыборную программу единой России. Как партия-лидер она должна нести ответственность за успешное развитие страны и благополучие россиян. Об этом на XX съезде партии в Москве заявил Президент России Владимир Путин.

«Впереди большая, масштабная работа, решение неотложных, стратегических задач в экономике, социальной сфере, укреплении суверенитета и безопасности нашего государства, нашего научного и технологического потенциала, сбережения культуры, наших исторических, духовных истоков и ценностей, подчеркнул глава государства. — В достижении стоящих перед нами амбициозных, скажем прямо, целей, значим вклад каждого. Я уверен, всех нас объединяет общая ответственность за успешное развитие страны, за благополучие нашего народа, за судьбу нашего Отечества — за Россию».

Ранее Путин поздравил участников съезда партии с успешно проведенными праймериз, а также выделил несколько приоритетов в работе ЕР.