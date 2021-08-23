Мухаметшин: Более 7 тыс. наказов избирателей собрали в Татарстане к думским выборам

Партия «Единая Россия» 24 августа на партийном съезде в Москве примет народную программу, с которой и пойдет на выборы в Госдуму РФ. В Татарстане для ее формирования собрали около 7 тыс. наказов. Об этом сообщил секретарь ТРО ВПП «Единая Россия», Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Отличительной чертой этого этапа избирательной кампании является огромное количество встреч с избирателями, жителями нашей республики. Благодаря их активности эти встречи проходят весьма интересно и насыщенно. В Татарстане при участии избирателей мы собрали более 7 тыс. наказов и предложений будущим депутатам Госдумы РФ. Эта работа будет продолжена и в сентябре», — сказал Мухаметшин.

Предложения для народной программы партии собирают в эти дни на сайте np.er.ru. Из всех регионов России поступило уже более 1,5 млн предложений. В Татарстане предложения и наказы можно сформулировать не только оставив заявку на сайте, но и позвонив на сервис «Мой депутат» или обратившись в одну из мобильных общественных приемных.

Как показал анализ обращений, татарстанцев больше всего волнуют вопросы социальной политики и поддержки семей с детьми. Немало обращений содержит просьбу решить проблему бродячих собак. Также жителей республики волнуют вопросы благоустройства. Второй год в республике реализуется масштабная президентская программа «Наш двор», по которой приводится в порядок более 1 тыс. дворов в год. Жители активно предлагают идеи по улучшению программы, а также выдвигают другие идеи по развитию комфортной среды в Татарстане.

«Я искренне рад тому, что татарстанцы были активны, участвовали в сходах, встречах, не были безразличны. Есть все основания надеяться, что все полученные наказы будут рассматриваться во фракциях „Единой России“ в Госдуме РФ и Госсовете РТ. Мы постараемся решения по всем волнующим <…> жителей вопросам определить в виде федеральных и республиканских законов», — отметил секретарь татарстанских единороссов.

Он также поблагодарил жителей Татарстана за активное участие в формировании народной программы.

«Я хочу выразить признательность и поблагодарить татарстанцев за активное участие в сборе предложений и неравнодушие по отношению к предстоящим выборам. Ждем всех на избирательных участках. Вместе мы сделаем больше!» — заявил Фарид Мухаметшин.

В работе съезда «Единой России» принимают участие 12 делегатов от республики. На съезд также приглашены члены Генерального и Высшего советов партии, в том числе Президент Татарстана, лидер партийного списка Рустам Минниханов.