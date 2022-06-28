Путин прилетел в Душанбе на переговоры с Рахмоном

Президент России Владимир Путин прилетел в Душанбе с рабочей поездкой. Здесь он проведет переговоры с таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном, сообщает РИА Новости.

Накануне помощник российского Президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что главы государств обсудят торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы. Кроме того, они затронут тему военно-технического сотрудничества. Особое внимание планируется уделить ситуации в Афганистане.

Это вторая личная встреча Путина и Рахмона в этом году после юбилейного саммита ОДКБ в Москве. Также они постоянно находятся в контакте и с начала 2022 года уже шесть раз проводили телефонные переговоры.

Отмечается, что завтра глава российского государства посетит столицу Туркменистана Ашхабад, где пройдет Каспийский саммит.