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Ру Тат
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Официальная хроника
28 июня 2022  16:45

Путин прилетел в Душанбе на переговоры с Рахмоном

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Президент России Владимир Путин прилетел в Душанбе с рабочей поездкой. Здесь он проведет переговоры с таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном, сообщает РИА Новости. 

Накануне помощник российского Президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что главы государств обсудят торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы. Кроме того, они затронут тему военно-технического сотрудничества. Особое внимание планируется уделить ситуации в Афганистане.

Это вторая личная встреча Путина и Рахмона в этом году после юбилейного саммита ОДКБ в Москве. Также они постоянно находятся в контакте и с начала 2022 года уже шесть раз проводили телефонные переговоры.

Отмечается, что завтра глава российского государства посетит столицу Туркменистана Ашхабад, где пройдет Каспийский саммит.

#Владимир Путин #Эмомали Рахмон
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