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Официальный комментарий
13 мая 2022  22:51

Путин обсудил с Рахмоном безопасность на таджикско-афганской границе

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Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Они обсудили вопросы безопасности на границе с Афганистаном.

«Проведён обмен мнениями по ситуации вокруг Афганистана, прежде всего с учётом возросшей в последнее время активности на афганской территории террористических группировок», - сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин и Рахмон также поговорили о координации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В том числе о предстоящей встрече лидеров стран, входящих в организацию, в Москве 16 мая.

#Владимир Путин #Таджикистан #афганистан
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