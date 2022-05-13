Путин обсудил с Рахмоном безопасность на таджикско-афганской границе

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Они обсудили вопросы безопасности на границе с Афганистаном.

«Проведён обмен мнениями по ситуации вокруг Афганистана, прежде всего с учётом возросшей в последнее время активности на афганской территории террористических группировок», - сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин и Рахмон также поговорили о координации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В том числе о предстоящей встрече лидеров стран, входящих в организацию, в Москве 16 мая.