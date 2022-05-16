Путин: ОДКБ играет стабилизирующую роль на постсоветском пространстве

На протяжении 20 лет своего существования ОДКБ выполняет стабилизирующую роль на постсоветском пространстве. Это полноценная международная структура, которая развивалась и продолжит развиваться, несмотря на непростые времена. Таким мнением в приветственном слове к участникам саммита поделился Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что Москва неслучайно стала местом этой встречи, ведь именно здесь 30 лет назад был подписан договор о коллективной безопасности, ставший основой для создания в 2002 году ОДКБ.

«То есть у нас фактически два юбилея, практически в один день — 14-го и 15-го [числа] текущего месяца в 1992 и 2002 году соответственно. Я вас с этим событием поздравляю», — цитирует Президента России пресс-служба Кремля.

Он выразил надежду, что непростые времена не помешают дальнейшему развитию организации, ведь «и в 1992-м, и в 2002 году тоже были непростые времена, они не заканчиваются никогда».

«Организация играет очень важную роль на постсоветском пространстве — стабилизирующую роль. Надеюсь, что в этом смысле ее возможности и влияние на ситуацию в зоне нашей ответственности будут только возрастать», — подчеркнул он.

Сессия в Москве приурочена к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации. Ее участниками стали главы России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Планируется, что лидеры стран обсудят ключевые вопросы взаимодействия в формате ОДКБ, а также уделят внимание международным и региональным проблемам, дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности.