Путин приказал отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков» с «Цирконами»

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного ракетными системами морского базирования «Циркон». Он отдал приказ отправить его на боевую службу.

«Сегодня у нас важное, если не сказать знаменательное, событие: фрегат «Адмирал Горшков» начинает дальний морской поход», – приводит пресс-служба Кремля слова главы государства. Он напомнил, что корабль оснащен новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», не имеющим аналогов, – это гиперзвуковая система морского базирования, – а также другим вооружением последних поколений.

Путин поблагодарил специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить «уникальное оружие, аналогов которому нет ни в одной стране мира».

«Это большая, большая совместная работа, которая завершилась хорошим, ожидаемым нами результатом. Приступить к выполнению задач!» – скомандовал Путин.

«Есть!» – ответил представитель экипажа корабля.

«Семь футов под килем! Всего хорошего!» – добавил Президент. Ранее он заявлял, что район несения службы корабля будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России.

Напомним, в августе прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет «Циркон». Испытания ракеты ВМФ России впервые провел в 2021 году.