Шойгу сообщил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет «Циркон»

Морскую гиперзвуковую ракету «Циркон» приняли на вооружение, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, все необходимые документы будут подписаны в этом году, поэтому серийное производство ракет уже начинается.

Помимо «Циркона» продолжается производство гиперзвуковых «Кинжалов». На форму «Армия-2022» Минобороны РФ подписало контракты с другими силовыми ведомствами на полтриллиона рублей, сообщил Шойгу. Речь идет, среди прочего, о поставках межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

«Это является таким очередным аргументом того, что мы далеки от изоляции и наша оборонно-промышленный комплекс как работал, так и работает, основательно, надежно, уверенно», – цитирует министра РИА Новости.

Напомним, ранее военное ведомство сообщило о переброске трех кинжалов в Калининградскую область, после чего Польша пригрозило России ответом НАТО.