Путин приготовил подарки для лидеров, участвующих в саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин приготовил подарки для иностранных лидеров, участвующих в саммите БРИКС, который стартует в Казани. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Подарки предусмотрены», — заявил журналистам официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. И уточнил: «Мы сообщим».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Казани стартует шестнадцатый по счету саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.

В общей сложности для участия в саммите в столицу Татарстана прибудут главы 22 государств. Президент России Владимир Путин планирует встретиться со всеми из них.