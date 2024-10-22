Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В аэропорту Казани размещены видеоприветствия в адрес приезжающих лидеров БРИКС
В международном аэропорту Казани на медиаэкранах размещены видеоприветствия в адрес прибывающих в столицу Татарстана лидеров стран БРИКС.
В частности, одно из видеоприветствий адресовано Президенту России Владимиру Путину.
Помимо российского лидера на медиаэкранах упоминаются Премьер-министр Эфиопии Аббый Ахмед, Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд аль-Нахайян.
БРИКС существует с 2006 года. В этом году к объединению присоединились пять новых государств. Теперь в организацию помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР (член группы с 2011 года) входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Казани стартует шестнадцатый по счету саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.
Видео: t.me/eduvtatarstan/.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»