В аэропорту Казани размещены видеоприветствия в адрес приезжающих лидеров БРИКС

Фото: t.me/eduvtatarstan/

В международном аэропорту Казани на медиаэкранах размещены видеоприветствия в адрес прибывающих в столицу Татарстана лидеров стран БРИКС.

В частности, одно из видеоприветствий адресовано Президенту России Владимиру Путину.

Помимо российского лидера на медиаэкранах упоминаются Премьер-министр Эфиопии Аббый Ахмед, Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд аль-Нахайян.

БРИКС существует с 2006 года. В этом году к объединению присоединились пять новых государств. Теперь в организацию помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР (член группы с 2011 года) входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Казани стартует шестнадцатый по счету саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.

Видео: t.me/eduvtatarstan/.