Политика 12 ноября 2025 19:15

Путин пригласил делегацию Казахстана на форум «Формируя будущее» в Казани

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пригласил делегацию Казахстана на форум министров образования «Формируя будущее», который пройдет в Казани в будущем году. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Выступая по видеосвязи на пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, российский лидер заметил, что всевозможные аспекты, касающиеся подготовки профессиональных кадров на каждом этапе от школы до университета, регулярно обсуждаются на площадке проводимых в России форумов министров образования «Формируя будущее».

«Следующий такой форум состоится в июне 2026 года в Казани, и мы, безусловно, приглашаем к участию в этих мероприятиях делегацию из Казахстана», – заявил Путин.

Предыдущий, третий по счету форум «Формируя будущее» прошел в столице Татарстана 11 и 12 июня текущего, 2025 года. Республика является постоянной площадкой, на которой проводится это мероприятие.

Гостями форума стали представители примерно 30 дружественных стран, включая министров образования ОАЭ, Беларуси, Абхазии, Южной Осетии, Мьянмы, Лаоса, ЦАР, Камеруна, Буркина-Фасо, Зимбабве и ряда других государств.

