Юбилей «Артека», физика и культобмен: как прошел финальный день форума «Формируя будущее»

Перспективы сотрудничества с Россией обсудили сегодня на «деловом завтраке» в неформальной обстановке участники III Международного форума министров образования «Формируя будущее» в Казани. В холле IT-парка им. Башира Рамеева продолжила работу выставка проектов в сфере образования и науки. Какие из них заинтересовали зарубежных гостей, узнала обозреватель «Татар-информа».

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

В заключительный день работы форума состоялся телемост с участниками международной летней смены в МДЦ «Артек», посвященный его 100-летнему юбилею. А на выставке работал стенд, рассказывающий о популярной площадке детского отдыха.

«16 июня «Артек» отметит свое 100-летие. Наш центр начинался с четырех брезентовых палаток и за сто лет стал международной организацией. Мы принимаем детей из разных стран и регионов России. В «Артек» может попасть любой ребенок за достижения в учебе, спорте, творчестве. Мы работаем круглый год, у нас есть своя школа, сетевые образовательные модули – уроки, которые проводятся на выезде, к примеру, на природе», – рассказала методист международного детского центра «Артек» Ксения Гелюх.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

По ее словам, к стенду проявили интерес представители Сенегала, Конго, Египта, Северной Кореи и Узбекистана. Зарубежные гости спрашивали, как дети из их стран могут попасть в «Артек».

«За 100-летнюю историю мы приняли представителей 150 стран, в год нас посещают ребята из 50 стран. Сейчас в юбилейной смене участвуют представители 29 стран. Участники международных смен общаются между собой, происходит обмен культурами и традициями», – добавила Ксения Гелюх.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Представители инженерно-педагогического университета из Удмуртии участвуют в работе форума уже в третий раз. Они рассказывают о международном проекте «Сила ума» по популяризации физики и математики в зарубежных странах.

«Популяризируем такие сложные науки в ближнем зарубежье, а также в Турции и Сербии, сотрудничаем с 10 странами. Наш проект предусматривает дополнительное образование, чтобы развить у русскоговорящих учеников 5-6-х классов интерес к сложным предметам. В настоящее время в проекте задействовано более 1,5 тыс. детей», – рассказала «Татар-информу» преподаватель кафедры математики и информатики Глазовского государственного инженерно-педагогического университета им. Короленко Елена Гильманова.

По ее словам, данный проект вызвал интерес у представителей Кубы, Венесуэлы, Египта, Зимбабве.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Другой детский образовательный проект под названием «Классная дружба» привлек внимание гостей из Зимбабве, Венесуэлы, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.

«Мы помогаем ребятам из разных стран Евразийского пространства знакомиться. В течение учебного года школьники общаются онлайн, их педагоги регистрируют классы на нашей платформе и выбирают класс-побратим. Между учащимися происходит обмен культурами и традициями, а летом 30 лучших участников из 500 едут в детские оздоровительные лагеря Черноморского побережья», – пояснила руководитель детско-юношеских образовательных программ АНО «Евразия» Екатерина Макеева.

Кроме того, у фонда есть проект для преподавателей под названием «Евразийский педсовет». Он направлен на укрепление сообщества педагогов из разных стран.

«К нашему стенду подходили представители стран БРИКС, Евразийского пространства и ближнего зарубежья. Гости интересуются проектами и сразу вступают в них. За время работы форума наше сообщество приросло новыми участниками», – отметила Макеева.

III Международный форум министров образования «Формируя будущее» проходит 11 и 12 июня в Казани. Его организаторами выступают Минпросвещения России, Правительство Татарстана и Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история». Гостями форума стали представители примерно 30 дружественных стран, включая министров образования ОАЭ, Беларуси, Абхазии, Южной Осетии, Мьянмы, Лаоса, ЦАР, Камеруна, Буркина-Фасо, Зимбабве и ряда других государств.