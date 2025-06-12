Минобр объяснил, почему Татарстан стал постоянной площадкой форума «Формируя будущее»

III Международный форум министров образования «Формируя будущее» завершает сегодня свою работу в Казани. Наша республика стала постоянным местом его проведения неслучайно. Об этом сообщил «Татар-информу» первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

«Татарстан – некий межкультурный перекресток, здесь соединяются религии и культуры. Многие делегации из мусульманских стран здесь очень комфортно себя чувствуют», – сказал он.

Поминов добавил, что, во-вторых, система образования Татарстана – флагман системы образования России.

«Наш регион передовой и очень показательный. И в-третьих, у нас огромный опыт проведения международных мероприятий. Поэтому Министерство просвещения России по итогам первого форума предложило сделать нашу республику постоянной площадкой», – заключил он.

III Международный форум министров образования «Формируя будущее» проходит 11 и 12 июня в Казани. Его организаторами выступают Минпросвещения России, Правительство Татарстана и Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история». Гостями форума стали представители примерно 30 дружественных стран, включая министров образования ОАЭ, Беларуси, Абхазии, Южной Осетии, Мьянмы, Лаоса, ЦАР, Камеруна, Буркина-Фасо, Зимбабве и ряда других государств.