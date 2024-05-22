Путин предложил создать систему стимулов для компаний, помогающих участникам СВО

Фото: kremlin.ru

Для компаний, которые вносят большой вклад в укрепление технологического суверенитета России, поддерживают участников СВО, нужно разработать систему стимулов. Об этом Президент Владимир Путин сказал на заседании наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», передает пресс-служба Кремля.

«<...> должна быть создана именно система реально работающих стимулов, инструментов поддержки для компаний, которые вносят действенный вклад в укрепление технологического и индустриального суверенитета, создают новые рабочие места, заботятся о сотрудниках, реализуют социальные и экологические программы, поддерживают участников СВО, благоустраивают, а порой и возводят новые, современные города и населенные пункты», – перечислил глава государства.

Он также предложил учредить специальную премию АСИ, которую будут вручать авторам проектов, имеющих высокую ценность для страны и общества. Также на заседании был представлен рейтинг российских регионов по качеству жизни, в котором Татарстан занял 5-е место.