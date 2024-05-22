Татарстан вошел в топ-5 рейтинга АСИ по качеству жизни

Фото: kremlin.ru

Татарстан замыкает топ-5 регионов России по качеству жизни. В первой пятерке – Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ. Об этом на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив доложила гендиректор агентства Светлана Чупшева, передает ТАСС.

Докладчик рассказала, что по итогам 2023 года свои результаты улучшили 48 субъектов РФ. По ее словам, анализ результатов рейтинга позволяет выявить регионы – потенциальные носители лучших практик для тиражирования по всей стране.

«У нас традиционно лидерами рейтинга являются Москва, Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан», – сказал на встрече Президент РФ Владимир Путин. Расшифровка опубликована на сайте Кремля.

Глава государства также перечислил регионы с динамикой роста – это Кемеровская, Волгоградская области, Северная Осетия – Алания, Приморский край, Рязанская область.

«Это радует. Потому что в этих регионах есть чем заниматься. И если они показывают хороший темп, то это вселяет уверенность в том, что дальше развитие пойдет по нужному пути и будет достигать тех целей, которые мы перед собой ставим», – резюмировал Путин.

Важность такого критерия, как повышение качества жизни населения, во время ежегодного послания Госсовету Татарстана также подчеркивал Раис РТ Рустам Минниханов.