Путин предложил учредить премию АСИ для авторов значимых для страны проектов

Президент России Владимир Путин предложил учредить специальную премию АСИ, которую будут вручать лидерам проектов, имеющих высокую ценность для страны и общества. Об этом он сказал на заседании наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», передает пресс-служба Кремля.

«На этой площадке инициативы граждан, бизнеса, некоммерческого сектора становятся частью государственной повестки <...> Считаю, что лидеры проектов, имеющих высокую значимость, ценность для страны, для общества достойны особого поощрения. Поэтому есть предложение ежегодно вручать им специальную премию агентства», — отметил глава государства.

Он попросил продумать данную инициативу, чтобы вручение премии проходило «в максимально торжественной обстановке» для привлечения внимания общества.