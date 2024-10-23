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Общество 23 октября 2024 14:09

Путин предложил создать альянс стран БРИКС в области искусственного интеллекта

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Создать альянс государств БРИКС в области искусственного интеллекта предложил сегодня на проходящем в Казани саммите организации Президент России Владимир Путин.

«Привлеку внимание к российскому предложению о создании альянса БРИКС в области искусственного интеллекта. Его цель — регламентировать технологии искусственного интеллекта, в том числе для недопущения их противоправного использования. В России деловым сообществом принят кодекс этики в этой сфере, к которому могут подключиться и наши партнеры по БРИКС, и другие страны», — сказал Путин.

Речь идет, в частности, о единых подходах к формированию системы метрических баз данных, расширении сфер взаимодействия и числа участников Сетевого университета БРИКС.

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#саммит БРИКС #Владимир Путин #искусственный интеллект
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