Китай готов развивать потенциал ИИ со странами БРИКС

Продвигать инновационную повестку БРИКС и стимулировать высококачественное развитие – одна из задач стран-участниц объединения. Об этом на заседании саммита БРИКС в расширенном составе заявил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

«Сейчас стремительно развертывается новый виток научно-технической революции и промышленных преобразований, что требует от нас идти в ногу со временем и культивировать производительные силы нового качества», – заявил китайский лидер.

Он отметил, что Пекин готов со всеми странами углублять инновационное сотрудничество, развивая потенциал искусственного интеллекта. «Будем рады активному участию всех наших партнеров, что позволит вывести наше сотрудничество в рамках БРИКС на качественно новый уровень», – заключил глава КНР.