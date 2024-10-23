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Китай готов развивать потенциал ИИ со странами БРИКС
Продвигать инновационную повестку БРИКС и стимулировать высококачественное развитие – одна из задач стран-участниц объединения. Об этом на заседании саммита БРИКС в расширенном составе заявил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
«Сейчас стремительно развертывается новый виток научно-технической революции и промышленных преобразований, что требует от нас идти в ногу со временем и культивировать производительные силы нового качества», – заявил китайский лидер.
Он отметил, что Пекин готов со всеми странами углублять инновационное сотрудничество, развивая потенциал искусственного интеллекта. «Будем рады активному участию всех наших партнеров, что позволит вывести наше сотрудничество в рамках БРИКС на качественно новый уровень», – заключил глава КНР.
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