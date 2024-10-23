Путин: Зерновая биржа БРИКС защитит национальные рынки

Владимир Путин

Фото: © Сергей Бобылев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Зерновая биржа БРИКС будет способствовать формированию справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на продукты и сырье. Об этом сообщил сегодня на саммите БРИКС в Казани Президент России Владимир Путин.

«Ряд государств БРИКС входят в число крупнейших мировых производителей зерновых, зернобобовых и масличных культур. В этой связи предложили открыть зерновую биржу БРИКС, которая будет способствовать формированию справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на продукты и сырье, с учетом его особой роли в обеспечении продовольственной безопасности», – заметил глава государства.

По словам Путина, реализация этого начинания поможет защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания.