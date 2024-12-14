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Медведев: Больше внимания уделим вопросам материнства и детства, улучшению демографии
В обновленной народной программе «Единой России» большое внимание будет уделено вопросам материнства, детства и улучшению демографии. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании ХХII Съезда партии.
«Генеральный совет партии одобрил включение в народную программу ряда новых направлений. Предусмотрен расширенный комплекс мер социальной направленности. Продолжим строительство школ и спортивных комплексов, ФАПов, благоустройства городов и поселков. Больше внимания нужно будет уделить вопросам материнства и детства, улучшению демографической ситуации, охране здоровья граждан, развитию массового спорта», - поделился Медведев.
Он также напомнил о том, что в 2005 году в России было всего 4 нацпроекта, а теперь их 20-ть. И все задачи, которые по ним ставятся не вычеркиваются, как исполненные, а продолжают ставить и реализовывать.
«По всей стране на всех уровнях власти партия будет выступать за создание достойных условий жизни для социально уязвимых категорий граждан, последовательно увеличивать размеры пенсий, помогать семьям с детьми, пожилым людям, инвалидам и участникам боевых действий», - заверил Медведев.
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