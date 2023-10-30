Путин раскрыл стратегию США в мировых конфликтах

США пытаются создать всеобщий хаос, чтобы поддержать свой статус гегемона. Их не устраивает то, что они неуклонно теряют свои позиции на мировой арене, заявил Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

«В условиях всеобщего хаоса это удобнее делать. Потому что с помощью такого хаоса они рассчитывать сдерживать, дестабилизировать конкурентов», — объяснил он.

В то время как Россия на поле боя отстаивает создание нового миропорядка, справедливого для всех, США и их сателлиты стоят за трагедиями палестинцев, бойнями на Ближнем Востоке в целом, конфликтом на Украине, в Афганистане, Сирии и многими другими.

«Именно они повсюду насаждают свои военные базы, по случаю и без всякого случая используют военную силу — постоянно, направляют оружие в зоны конфликтов. Они направляют и финансовые средства, в том числе на Украину и Ближний Восток, разжигают ненависть», — сказал глава государства.

В мирное время США не удержать свою диктатуру, поэтому им нужен постоянный хаос. С этим связана и дискредитация стран, которые выступают за немедленное прекращение огня в секторе Газа, остановку кровопролития. «Даже ООН — четко выраженная позиция мирового сообщества — подвергается нападкам, настоящей травле и попыткам дискредитации», — обратил внимание Путин.