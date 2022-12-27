Путин позвонил 8-летней девочке из Запорожской области

Президент России Владимир Путин позвонил 8-летней Александре Титаренко из Запорожской области. Открытку с ее мечтой глава государства выбрал во время акции «Елка желаний».

Девочка написала, что хотела бы посетить Крым и увидеть Дом Деда Мороза. Как сообщает пресс-служба Кремля, Александра вместе с родителями уже побывала в Великом Устюге – во время разговора с Президентом она рассказала ему о встрече с новогодним волшебником.

«Елка желаний» инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «#Мы вместе». В этом году она проводится уже в четвертый раз. «Елка желаний» дает возможность исполнить мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребят из малообеспеченных семей и детей-сирот.

Напомним, что участником акции уже стал Президент Татарстана Рустам Минниханов — он исполнит мечты двух детей из Казани. Накануне руководитель РТ уже помог 12-летнему челнинцу посетить Иннополис.