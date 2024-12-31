Путин пожелал благополучия всем россиянам: «Когда мы вместе, всё исполнится!»

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении пожелал благополучия всем жителям России и стране в целом. Обращение главы государства показали в ряде регионов Дальнего Востока, где уже наступил Новый год.

«Дорогие друзья, мы всегда относимся к встрече Нового года тепло и радушно. И надеемся, что наши мечты и помыслы, самые добрые намерения обязательно исполнятся», — заметил Президент.

«До прихода Нового года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди — это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи», — обратил внимание он.

«Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране — России! Когда мы вместе, всё исполнится! С Новым годом, дорогие друзья! С Новым 2025 годом!» — заключил Владимир Путин.

Продолжительность новогодней речи Президента России составила 3 минуты 35 секунд. ТАСС замечает, что это обращение стало одним из самых коротких (наименьшим по продолжительности, чуть более двух минут, было поздравление россиян с 2006 годом).