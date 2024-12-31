Путин участникам спецоперации: «Мы гордимся вашим мужеством и отвагой»

Президент России Владимир Путин

Фото: скриншот трансляции

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам охарактеризовал участников специальной военной операции как «подлинных героев». Обращение главы государства показали на Камчатке и Чукотке, где уже наступил Новый год.

Путин выразил уверенность, что в новогоднюю ночь «помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России» — вместе с бойцами и командирами.

«Вы — подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности. Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас!» — подчеркнул Президент.

Российский лидер напомнил, что в честь бойцов спецоперации, во славу 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и как дань уважения к памяти предков, «во все времена сражавшихся за Родину», «наступающий 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества».

«Мы — дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм. Мы верны заветам и традициям наших ветеранов», — добавил Владимир Путин.

Относительно граждан России в целом глава государства заметил, что стремление внести свой вклад в защиту «суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития» страны стало для них «делом чести».