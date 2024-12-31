Путин: Россия смогла дать ответ на сложнейшие вызовы

Президент России Владимир Путин

Фото: скриншот трансляции

Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам на фоне Московского Кремля. Его показали в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, где уже наступил Новый год.

Глава государства заметил, что наступающий год завершает первую четверть XXI века. «В России этот период заполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями», — напомнил он.

«Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои силы, в свои возможности», — отметил Путин.

«Да, нам предстоит еще многое решить. Но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано. Это наше общее достояние, надежная основа для дальнейшего развития», — выразил уверенность он.

«Наша страна, независимая, свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что всё будет хорошо, будем идти только вперед», — заявил Президент.

«Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан», — добавил в связи с этим Владимир Путин.