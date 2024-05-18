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Политика 18 мая 2024 16:48

Путин поздравил Токаева с днем рождения и поделился впечатлениями от визита в Китай

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Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы глава российского государства «тепло поздравил» лидера Казахстана с прошедшим днем рождения (ранее он направил ему поздравительную телеграмму).

Политики затронули некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах. При этом они подтвердили «обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского союзничества и стратегического партнёрства».

Кроме того, Путин поделился с Токаевым впечатлениями от завершившегося накануне государственного визита в Китай.

#Владимир Путин #Касым-Жомарт Токаев #россия и казахстан #россия и китай
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