Путин поздравил Президента Казахстана Токаева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с днем рождения — политику исполнился 71 год. Текст поздравительной телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, своей деятельностью во главе государства Токаев снискал заслуженное уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене.

«В России высоко ценят ваш личный вклад в развитие стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, а также конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭС (имеется в виду Евразийский экономический союз, ЕАЭС, а не предшествовавшее ему Евразийское экономическое сообщество — прим. Т-и), ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур», — подчеркнул Президент РФ.

Путин добавил, что дорожит «добрыми, товарищескими отношениями» с Токаевым, пообещал и дальше совместно работать на благо братских народов России и Казахстана, а также пожелал коллеге «здоровья, благополучия и успехов».

Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года. Президент Казахстана с марта 2019 года.